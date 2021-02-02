Возле Мосгорсуда собралась очередь из машин иностранных посольств

В Москве возле здания Мосгорсуда, где проходит заседание по делу блогера Алексея Навального, выстроилась целая очередь автомобилей с дипломатическими номерами, которые числятся в распоряжении зарубежных посольств. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 2 февраля.

У инстанции замечены в том числе автомашины с номерами дипломатических миссий из Швейцарии, Польши, Нидерландов, Германии, Болгарии, Латвии, Великобритании и Швеции.

Ранее в этот же день сообщалось, что в здании суда находятся около 20 сотрудников различных посольств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу россиянина является вмешательством во внутренние дела страны. Она указала на то, что «традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан».

Захарова задалась вопросом, не является ли это «попыткой психологического давления» на судью.

Во вторник столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде по ходатайству московского УФСИН примет решение о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

До начала рассмотрения дела у суда прошли задержания возможных участников несанкционированной акции. Дорожное движение в этом районе ограничено.

На заседании присутствует супруга блогера Юлия Навальная.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января, когда он вернулся из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. В УФСИН отметили, что сотрудники неоднократно предупреждали его, что такие нарушения могут привести к отмене условного освобождения.

В ведомстве учли, что с 22 августа прошлого года Навальный лечился в берлинской клинике «Шарите». Россиянин выписался 23 сентября, но на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

В 2014 году блогера приговорили к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» и Многопрофильной процессинговой компании. Виновным по данному делу также был признан его брат Олег Навальный, он был приговорен к 3,5 года колонии общего режима.

Адвокаты подавали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) «Навальные против России», однако инстанция не признала дело политически мотивированным. В решении ЕСПЧ говорится, что возможность повторного рассмотрения уголовного дела предусмотрена российским уголовно-процессуальным законодательством, а также отмечается, что действия обвиняемых могли быть как преступлением, так и обычной коммерческой деятельностью. Верховный суд России 25 апреля 2018 года повторно рассмотрел дело и пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения приговора.

Присужденные ЕСПЧ суммы компенсаций выплатили заявителям в полном объеме.