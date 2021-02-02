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В Австрии увеличили размер штрафа за отказ носить защитную маску
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В Австрии увеличили размер штрафа за отказ носить защитную маску

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Власти Австрии увеличили размер минимального штрафа, который граждане должны заплатить за отказ носить защитную маску или соблюдать социальную дистанцию с €25 до €90. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил министр внутренних дел Карл Нехаммер.

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«За отказ носить маску FFP2 или соблюдать дистанцию штраф будет достигать €90», — отметил он в ходе пресс-конференции. Слова министра приводит газета Der Standard.

Обязательное ношение респираторных масок в общественных местах Австрии было введено 25 января, также гражданам предписали соблюдать дистанцию 2 м от других людей.

За нарушение требований, введенных на фоне коронавируса, жителей страны штрафуют. Например, за игнорирование масочного режима размер штрафа составляет €25, а за несоблюдение карантина — €1450. Полиция должна сначала проводить беседу с нарушителями, однако при отказе выполнять требования — взыскивать с них штраф.

Ранее стало известно, что в Австрии с пятницы, 15 января, вводят обязательную онлайн-регистрацию для всех въезжающих в страну в связи с распространением коронавирусной инфекции. Для регистрации необходимо заполнить форму на сайте ведомства, указать свои контактные данные и местонахождение за несколько дней до поездки, а также адрес проживания в Австрии и запланированный срок нахождения там.

По данным портала Worldometers, в стране на сегодняшний день зарегистрировано почти 417 тыс. случаев COVID-19. При этом выздоровели более 395 тыс. пациентов, скончались почти 7,9 тыс. человек.

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