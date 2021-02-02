Жителей Алтайского края предупредили о метелях с сильным ветром

В ближайшие двое суток в Алтайском крае ожидается ухудшение погодных условий. В регионе прогнозируют снегопады с сильным ветром.

По данным синоптиков, метели начнутся во второй половине дня 3 февраля и продолжатся 4 февраля. Временами снегопад будет усиливаться. На юге региона выпадет мокрый снег, пишет altapress.ru.

Скорость юго-западного ветра будет достигать 18–23 м/с. На дорогах образуется гололедица, местами возможны снежные заносы.

Согласно прогнозам, в среднем температура воздуха в Алтайском крае составит -1...–6 градусов. В предгорьях возможно потепление до +5 градусов. С 4 февраля ожидается похолодание.

Ранее синоптики предупредили о понижении температуры воздуха в Москве. К выходным похолодает до –10 градусов в дневные часы и до –17 градусов по ночам. В субботнюю ночь столбики термометров могут опуститься до отметки –22 градуса.