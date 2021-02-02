Представитель ОБСЕ оценила ситуацию с преследованием журналистов в Латвии

Журналисты во всех странах мира должны иметь право свободно выполнять свою работу. Об этом во вторник, 2 февраля, заявила действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Важно, чтобы журналисты везде ― в Латвии, России, США, Канаде ― в любой стране имели возможность делать свою работу, не опасаясь вмешательства со стороны властей. Свобода прессы ― это важный принцип в работе ОБСЕ», ― сказала она, отвечая на вопрос о преследованиях журналистов в Латвии.

Линде подчеркнула важность того, чтобы представитель ОБСЕ по свободе СМИ имел возможность действовать, не подвергаясь каким-либо вмешательствам со стороны властей.

Накануне стало известно, что крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet с 1 февраля прекращает ретрансляцию на территории республики пяти российских телеканалов из-за возможного несоблюдения санкционного режима Евросоюза.

Отмечалось, что прекращается трансляция каналов ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

В феврале 2020 года Служба госбезопасности Латвии сообщила, что вместе с полицией безопасности Эстонии провела несколько санкционированных обысков в помещениях «Балтийского медиа альянса» в Риге и ее окрестностях, а также в Таллине. Они якобы были связаны с возможным нарушением международных санкций, в результате были изъяты документы и носители информации. Позже медиахолдинг заявил о прекращении ПБК производства и выпуска программ новостей и других авторских передач, выходящих в эфир в Латвии и Эстонии. «Новости Эстонии» перестали выходить с 6 марта.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это решение является результатом травли и давления властей Эстонии и Латвии.

В конце декабря прошлого года Госдума обратилась к парламентам европейских государств с призывом осудить притеснения русскоязычных журналистов и нарушение принципа свободы слова со стороны властей Латвии.