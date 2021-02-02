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Толстой отреагировал на приезд иностранных дипломатов в суд по делу Навального

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Иностранные дипломаты, приехавшие на суд, где рассматривается представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене блогеру Алексею Навальному условного наказания на реальное, поддерживают Навального как своего. Об этом заявил 2 февраля вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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«То, что сегодня дипломаты западные сидят в Мосгорсуде, это означает только одно: это означает, что они поддерживают Навального как своего. Они пришли туда высказать ему свою солидарность», — сказал Толстой в эфире Первого канала.

Во вторник столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде по ходатайству московского УФСИН примет решение о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

Вместе с тем еще до начала заседания у здания суда были замечены машины дипломатов иностранных государств. Всего, как сообщал корреспондент «Известий», в Мосгорсуд прибыли около 20 сотрудников посольств различных стран.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о том, что дипломаты иностранных государств не должны вмешиваться во внутренние дела России. Он сказал, что представители зарубежных посольств должны как-то обозначить свои действия.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также подчеркнула, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального ― это вмешательство во внутренние дела страны.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве против «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании». По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

По данным УФСИН, с 2018 года блогер около 60 раз нарушал условия испытательного срока и неоднократно не являлся на регистрацию. По каждому нарушению ему выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

Во ФСИН учли тот факт, что с 22 августа Навальный лечился в берлинской клинике «Шарите». Однако после выписки из нее блогер не ответил на уведомление о явке 23 октября. Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он вернулся из Берлина. После этого он был арестован на 30 суток — до 15 февраля.

Навальный был единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно. Он и раньше допускал нарушения испытательного срока, но до этого суд шел ему навстречу и ограничивался продлением испытательного срока.

В своем январском пресс-релизе компания «Ив Роше» заявила, что не занимается политикой, что же касается дела Навального, то там напомнили, что оно было рассмотрено в судах различной инстанции, от дальнейших комментариев компания отказывается.

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