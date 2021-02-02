Рабочий погиб при падении с высоты на стройке в Тверской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на строительной площадке. Мужчина упал с высоты восьмого этажа.

Трагедия произошла в Калининском районе. По данным следствия, 43-летний рабочий разгружал клеть на восьмом этаже. Находясь в клети, он в нарушение техники безопасности передавал второму рабочему мешки со стройматериалами. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Во время разгрузки произошел обрыв петли грузовой клети, в результате она упала с высоты восьмого этажа. Рабочий получил смертельные травмы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи опрашивают свидетелей происшествия и анализируют документацию о технике безопасности на объекте.

1 января сообщалось о гибели двух рабочих при разгерметизации бочки на деревообрабатывающем предприятии в Алапаевске Свердловской области. В резервуаре находился перегретый пар.