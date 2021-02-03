Суд над Алексеем Навальным стал одним из основных событий 2 февраля. Это, по сути, чисто юридическое действие приковало внимание широкой общественности. Давайте попробуем разобраться, что же произошло?

С точки зрения закона все произошедшее устроено просто. Согласно уголовно-исполнительному кодексу, Алексей Навальный, как ранее судимый гражданин, обязан был посещать ФСИН и отмечаться там два раза в месяц. А также — сообщать о своем передвижении по стране и о том, где он работает, чем занимается. С ним должны были проводиться предусмотренные законодательством беседы о недопустимости совершения преступлений впредь — существует целый комплекс мер, направленных на их предотвращение.

Но Алексей Навальный от всего этого самоустранился. Напомню, так поступил человек, ранее получивший два условных приговора подряд — такое в нашей стране бывает редко. Говоря юридическим языком — он пренебрег решениями суда, которые должен был исполнять. На суде 2 февраля стало известно о нескольких десятках нарушений Навальным правил отбытия испытательного срока — если быть точным, их более 50. Иными словами, отмечаться он ходил очень нерегулярно. Согласно закону, это влечет за собой либо привлечение к уголовной ответственности, либо ходатайство в суд со стороны ФСИН об изменении условной меры пресечения на реальное лишение свободы.

Так что основания для задержания Навального по возвращению из Германии были. И тот факт, что он оказался под судом, также законен. Как и все решения суда, которые имеют под собой полное юридическое обоснование.

Сами по себе уголовные преступления, которые совершил Алексей Навальный, уже не столь значительны и являются "делами минувших лет". Я не стал бы в связи с ними драматизировать ситуацию.

Вместе с этим я считаю: если гражданин призывает выходить на несанкционированные митинги и советует западным партнерам объявить санкции против России, ухудшив жизнь миллионов своих же сограждан, это можно считать преступлением, за которое нужно нести определенную ответственность.

Находясь на лечении в Германии и выступая в берлинском парламенте, Навальный призывал западные страны привлечь чиновников и российских бизнесменов к ответственности. Наверное, это можно рассматривать как государственную измену. Хотя квалификацию, конечно, должны дать следственные органы. По этому поводу уже высказался генеральный прокурор Игорь Краснов — он назвал Навального преступником.

Думаю, история с лечением в Германии была направлена и на поднятие имиджа Навального. Своей цели он, безусловно, достиг — стал более просматриваемым в YouTube, в соцсетях, о нем стали говорить не только его ровесники, но и возрастное поколение. Даже школьники интересуются тем, что он публикует.

Но не нужно забывать: деятельность созданного Навальным Фонда по борьбе с коррупцией — это работа иностранного агента. Те, кто пытается манипулировать сознанием граждан, конечно, заинтересованы в том, чтобы очаги социального возмущения разрастались. Хотя, на мой взгляд, сейчас ситуация в России все же достаточно стабильна.

Что же до митингующих, среди которых много молодежи — можно еще раз повторить: нам нужно коренным образом менять подход к работе с подрастающим поколением. Начинать необходимо со школы, с детских садов, заниматься воспитанием. Наша история, история России настолько богата подвигами народа, что об этом нужно постоянно напоминать, делать акцент на том, что было создано нашими предками.

Автор — полковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения «Право и порядок»

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