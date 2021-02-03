Прямой эфир
Мир
Прототип космического корабля Starship взорвался в ходе испытаний
Мир
Зеленский ввел в действие санкции против украинских телеканалов
Мир
США допустили возвращение в Договор по открытому небу
Общество
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на 3 февраля
Мир
В МИДе заявили о готовности Москвы к взаимоуважительному диалогу с США
Мир
Адмирал США предупредил об угрозе ядерной войны с Россией и Китаем
Общество
Россия возобновила международное авиасообщение еще из двух городов
Мир
Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США
Общество
Четыре станции московского метро закрыли на вход и выход
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд над Алексеем Навальным стал одним из основных событий 2 февраля. Это, по сути, чисто юридическое действие приковало внимание широкой общественности. Давайте попробуем разобраться, что же произошло?

С точки зрения закона все произошедшее устроено просто. Согласно уголовно-исполнительному кодексу, Алексей Навальный, как ранее судимый гражданин, обязан был посещать ФСИН и отмечаться там два раза в месяц. А также — сообщать о своем передвижении по стране и о том, где он работает, чем занимается. С ним должны были проводиться предусмотренные законодательством беседы о недопустимости совершения преступлений впредь — существует целый комплекс мер, направленных на их предотвращение.

Но Алексей Навальный от всего этого самоустранился. Напомню, так поступил человек, ранее получивший два условных приговора подряд — такое в нашей стране бывает редко. Говоря юридическим языком — он пренебрег решениями суда, которые должен был исполнять. На суде 2 февраля стало известно о нескольких десятках нарушений Навальным правил отбытия испытательного срока — если быть точным, их более 50. Иными словами, отмечаться он ходил очень нерегулярно. Согласно закону, это влечет за собой либо привлечение к уголовной ответственности, либо ходатайство в суд со стороны ФСИН об изменении условной меры пресечения на реальное лишение свободы.

Так что основания для задержания Навального по возвращению из Германии были. И тот факт, что он оказался под судом, также законен. Как и все решения суда, которые имеют под собой полное юридическое обоснование.

Сами по себе уголовные преступления, которые совершил Алексей Навальный, уже не столь значительны и являются "делами минувших лет". Я не стал бы в связи с ними драматизировать ситуацию.

Вместе с этим я считаю: если гражданин призывает выходить на несанкционированные митинги и советует западным партнерам объявить санкции против России, ухудшив жизнь миллионов своих же сограждан, это можно считать преступлением, за которое нужно нести определенную ответственность.

Находясь на лечении в Германии и выступая в берлинском парламенте, Навальный призывал западные страны привлечь чиновников и российских бизнесменов к ответственности. Наверное, это можно рассматривать как государственную измену. Хотя квалификацию, конечно, должны дать следственные органы. По этому поводу уже высказался генеральный прокурор Игорь Краснов — он назвал Навального преступником.

Думаю, история с лечением в Германии была направлена и на поднятие имиджа Навального. Своей цели он, безусловно, достиг — стал более просматриваемым в YouTube, в соцсетях, о нем стали говорить не только его ровесники, но и возрастное поколение. Даже школьники интересуются тем, что он публикует.

Но не нужно забывать: деятельность созданного Навальным Фонда по борьбе с коррупцией — это работа иностранного агента. Те, кто пытается манипулировать сознанием граждан, конечно, заинтересованы в том, чтобы очаги социального возмущения разрастались. Хотя, на мой взгляд, сейчас ситуация в России все же достаточно стабильна.

Что же до митингующих, среди которых много молодежи — можно еще раз повторить: нам нужно коренным образом менять подход к работе с подрастающим поколением. Начинать необходимо со школы, с детских садов, заниматься воспитанием. Наша история, история России настолько богата подвигами народа, что об этом нужно постоянно напоминать, делать акцент на том, что было создано нашими предками.

Автор полковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения «Право и порядок»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021