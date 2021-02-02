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Пять многоквартирных домов отключат от газоснабжения во Всеволожске

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В городе Всеволожск (Ленинградская область) пять многоквартирных домов останутся без газа. Как выяснилось, здания были незаконно подключены, сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

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По данным компании, 26 января были выявлены факты незаконных подключений к газовой сети. Речь идет о домах на Большом проспекте в Заводской улице, уточняет телеканал «78».

Специалисты отмечают, что неизвестные не только незаконно подключили дома к газу, но и создали прямую угрозу жизни и здоровью жильцов. Здания не были введены в эксплуатацию, технические условия присоединения просрочены, договоры на техобслуживание и оборудование сетей также отсутствовали. Помимо этого, перед подключением не были проверены вентиляционные каналы.

Дома приято отключить от газоснабжения. Поиском виновных сейчас занимаются правоохранительные органы. Компания подала заявление о возбуждении уголовного дела.

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