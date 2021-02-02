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Лавров заявил о возможной инсценировке Западом ситуации с Навальным

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Москва имеет все основания полагать, что ситуация с блогером Алексеем Навальным является инсценировкой со стороны Запада, так как Германия не предоставила никаких доказательств его отравления. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции со своей шведской коллегой Анн Линде во вторник, 2 февраля.

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Линде находится с визитом в Москве в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: «Я вам ничего не скажу, потому что это секретно» или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что в этой связи Москва ожидает от Стокгольма транспарентности в вопросе предоставления России данных по Навальному.

«Мы ждем от шведских коллег транспарентности и честности в этом вопросе», — отметил он.

29 января в ФРГ снова отказались предоставить Генпрокуратуре России дополнительные данные в ответ на новый запрос по инциденту с Навальным. В минюсте ФРГ «Известиям» подтвердили получение письма, но подчеркнули, что у Москвы есть все необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела.

Навальному стало плохо 20 августа во время рейса Томск–Москва. Самолет экстренно посадили в Омске, блогера госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, его перевели на лечение в клинику «Шарите» в Берлин.

В германской клинике рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в России анализы показали отсутствие данных веществ. Немецкая сторона не предоставила никаких доказательств якобы отравления блогера и проигнорировала ряд запросов российской Генпрокуратуры по данному вопросу.

18 января ГП в очередной раз указала, что полученные из ФРГ ответы по инциденту с блогером содержат мало информации, в них отсутствуют ответы на вопросы. Германская сторона не удовлетворила просьбы о допросе лечащих врачей россиянина, отказала в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз.

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