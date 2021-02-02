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В Финляндии допустили возможность отказа от электричества из России

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Финляндия допускает возможность отказа от электричества из России из-за неремонтирующихся линий. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил «РИА Новости» представитель оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало.

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«Сейчас передача электричества из России в Финляндию идет по четырем линиям. Три из них очень старые и нуждаются в ремонте. Мы неоднократно спрашивали российских партнеров о возможных деталях: планируется ли ремонт, когда, как долго он продлится. Но ответа нам не дают, ссылаясь на чьи-то другие решения. Поэтому мы не знаем ― сможем ли получать в будущем электроэнергию из России вообще», ― сказал он агентству.

Юринсало отметил, что были рассмотрены все сценарии развития электроэнергии страны, в том числе и отказ от поставок из России. Также представитель Fingrid выразил надежду на то, что освещение этой темы в российских СМИ привлечет внимание к данному вопросу.

В конце января Fingrid обнародовал на своем сайте несколько сценариев развития энергосистемы страны, некоторые из них предусматривают полный отказ от импорта российского электричества к 2035 году.

В документе отмечалось, что за ближайшие 15 лет мощность наземных ветряных электростанций достигнет 10–22 ГВт, морских — 1–10 ГВт, а солнечных — 3–6 ГВт.

Так, сценарий «Энергия на экспорт» предусматривает переход на электричество вместо ископаемого топлива, строительство атомных и береговых электростанций и рост экспорта электроэнергетики. Торговля с Россией не прекратится. Сейчас она осуществляется по энергомосту через Выборг. Эта электроподстанция была введена в эксплуатацию в 1980-х годах.

По данному сценарию Хельсинки продолжат импортировать электричество по выборгской линии, но и нарастят экспорт в Россию.

При этом предусматривается отказ от торговли электроэнергией с Россией, если выборгская линия не будет модернизирована.

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