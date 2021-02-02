Источник назвал причину ухода в отставку главы Симоновского суда Москвы

Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин ушел в отставку из-за истечения срока его полномочий. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник судебных кругах.

«Заявление об отставке он подал в начале января, в конце месяца ВККС (Высшая квалификационная коллегия судей — Ред.) удовлетворила его заявление. Желание Детишина уйти в отставку связано исключительно с тем, что в марте у него заканчивается срок полномочий председателя суда», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что судья будет исполнять свои обязанности до истечения срока его полномочий в марте.

О том, что Детишин принял решение уйти в отставку стало известно ранее во вторник. Отмечалось, что судья подал письменное заявление на прекращение своих полномочий с 1 марта 2021 года.

Детишин в 1991 году окончил прокурорско-следственный факультет Военного Краснознаменного института Министерства Обороны СССР. С июня 1991 года служил в органах военной прокуратуры на различных должностях. С января 2001 года занимал должность стажера, помощника нотариуса Московской городской нотариальной палаты. Должность председателя Симоновского суда Москвы он занял в марте 2015 года.