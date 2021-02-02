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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе в Татарстане

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В Арском районе Татарстана произошел пожар в частном доме на улице Нагорная в селе Тюбяк-Чекурча. Погиб один человек, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Информация о возгорании поступила в ведомство во вторник, 2 февраля, в 8:04. К моменту прибытия пожарных огонь охватил бревенчатый дом полностью. Справиться с возгоранием удалось к 8:40.

При разборе завалов было обнаружено тело мужчины, предположительно владельца дома. По словам соседей, он проживал один.

Площадь пожара составила 80 кв. м. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

1 февраля сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в Армавире (Краснодарский край), в результате которого погибли двое мужчин. По предварительным данным, возгорание произошло из-за курения.

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