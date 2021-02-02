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В Кремле оценили желание Борреля встретиться с Навальным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 февраля прокомментировал желание главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля встретиться с блогером Алексеем Навальным.

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Песков отметил, что у Борреля запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В свою очередь российский министр готов обсуждать ситуацию вокруг Навального.

«Если некий жесткий месседж везется, то нет сомнения, что министр даст не менее жесткий ответ на этот месседж. Мы не готовы прислушиваться к каким-либо заявлениям, мы готовы последовательно и терпеливо все объяснять, но реагировать на менторские заявления не намерены, принимать во внимания их не намерены», — заверил Песков.

В целом, по словам пресс-секретаря главы государства, в Москве ждут переговоров с Боррелем, потому что отношения России и Евросоюза «незаслуженно и неоправданно находятся в стадии заморозки».

Ожидается, что Боррель прибудет в России 4 февраля на два дня. Это будет первый визит Верховного представителя ЕС в Россию с 2017 года.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов подчеркнул, что визит Борреля в Москву поможет стране улучшить отношения с Евросоюзом. По мнению Чижова, в настоящее время нельзя сказать, что отношения находятся «в глубокой заморозке».

Во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда по делу Навального о рассмотрении представления Федеральной службы исполнения наказаний о замене ему условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

Федеральная служба исполнения наказаний уже попросила суд назначить Навальному 3,5 года колонии. В ходе судебного заседания представитель службы также сообщал, что Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после назначения ему условного срока.

Кроме того, в Мосгорсуд прибыли около 20 сотрудников посольств различных государств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот приезд дипломатов вмешательством во внутренние дела страны.

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