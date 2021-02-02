Ребенок получил ожоги при мытье рук в детском саду в Саратове

Следственный комитет проводит проверку по факту получения ожогов двухлетним ребенком в детском саду в Саратове. По предварительным данным, мальчик облился горячей водой, когда мыл руки.

По данным правоохранительных органов, дети были под присмотром воспитательницы. Когда женщина отвлеклась на другого ребенка, пострадавший мальчик перекрыл подачу холодной воды. В результате он облился горячей водой. Ребенка доставили в медицинское учреждение с ожогами рук и ног. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Ожоги 1-й, 2-й и 3-й степени выявлены на 10% поверхности тела мальчика.

Следователи затребовали документы о деятельности частного детского сада. Ведется опрос сотрудников и родителей.

28 января сообщалось, что в Якутске ребенок провалился в люк канализации по пути в детский сад.