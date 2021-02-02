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Совфед изучит вопрос о введении наказания за призыв к санкциям против россиян

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Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России рассмотрит возможность введения ответственности за призывы к введению зарубежных санкций в отношении граждан РФ. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил председатель комиссии Андрей Климов.

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«У нас уже есть закон, который предполагает ответственность стран, вводящих против нас ограничительные меры. Таким образом, мы начинаем применять по отношению к ним контрсанкции. Если рассматривать это предложение в духе закона, который уже действует, то вполне понятно, что лица, которые способствуют введению против нас такого рода противоправных рестрикций, тоже, наверное, должны подлежать какому-то наказанию. Вопрос — какого рода, как это прописать законодательно», — цитирует его ТАСС.

Сенатор пообещал, что вопрос будет внимательно изучен на мероприятиях комиссии.

«Конечно же, мы на своих мероприятиях, круглых столах, расширенных заседаниях рабочих групп эти и подобные предложения будем внимательно оценивать, я не исключаю, что так или иначе мы соответствующую законодательную реакцию продемонстрируем», — указал Климов.

Ранее в этот же день в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям в отношении России или ее граждан. В 2018 году спикеры Госдумы и Совета Федерации, а также лидеры фракций представили соответствующий законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ».

31 января первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что призыв ФБК (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) к Вашингтону о введении санкций против ряда россиян попахивает изменой родине, и отметил, что такое должно жестко пресекаться.

30 января стало известно об обращении фонда к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 россиян. Приоритет отдавался восьми кандидатурам.

Подписал письмо исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. Аналогичный запрос ФБК намерен подать в Европейский союз и правительство Великобритании.

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