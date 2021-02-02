ГУВД Москвы заявило о размещении всех задержанных участников незаконной акции

Все задержанные участники несанкционированной акции 31 января в Москве доставлены и размещены по местам содержания административно-арестованных граждан. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

«Все участники несанкционированного мероприятия, имевшего место 31 января, в отношении которых судом принято решение об административном аресте, доставлены и размещены по местам содержания административно-арестованных граждан. Указанные лица в установленном порядке обеспечены питьем и горячим питанием», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при рассмотрении полноты принятых мер в процессе исполнения процедуры оформления граждан в спецучреждение будет дана оценка.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе несогласованных акций было достаточно большое количество хулиганов и провокаторов.

По его мнению, для сотрудников правоохранительных органов 31 января выдалось неспокойным, им пришлось много работать, чтобы обеспечить правопорядок.

В Москве и других городах России 31 января проходили несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия вовлечения несовершеннолетних в митинги и несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

В большинстве регионов страны митинги оказались малочисленными.

29 января пресс-служба МВД России предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках.

Также акции проходили в российских городах 23 января. При этом в них активно вовлекали несовершеннолетних. В Сети был запущен хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних.

Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.