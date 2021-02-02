Лыжники из России выступят на чемпионате мира под флагом ОКР

Сборные России по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, сноуборду и фристайлу будут выступать на чемпионатах мира 2021 года под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом заявила «РИА Новости» глава российской Ассоциации лыжных видов спорта (RSA) Елена Вяльбе во вторник, 2 февраля.

По ее словам, все сборные России из ассоциации будут выступать на предстоящих чемпионатах мира под названием RSF — Russian Ski Federation. Утвержден флаг ОКР.

«По поводу гимна наших команд [Международная федерация лыжного спорта] FIS ждет разрешения или запрета от [Международного олимпийского комитета] МОК и WADA на использование «Катюши». Если не разрешат, наши спортсмены будут выступать под фанфары (мелодию) FIS», — сказала Вяльбе.

В RSA входят пять федераций — Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, а также российские федерации сноуборда и фристайла.

В конце декабря глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что МОК до конца января должен принять регламент по флагу и гимну сборной России на Олимпиаде в Токио. Он отмечал, что окончательное решение по этому вопросу должен принять исполком МОКа, и консультации по этому вопросу уже начались.

В декабре 2019 года исполком WADA лишил российских спортсменов права участия в крупных международных соревнованиях. Страна не может принимать крупные турниры в течение четырех лет. Российские атлеты могут выступать только под нейтральным флагом.

В январе 2020 года WADA обратилось в CAS для разрешения спора с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по вопросу санкций в отношении спортсменов из России.

17 декабря стало известно о решении Спортивного арбитражного суда, согласно которому российские атлеты не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

Также Россия лишается права до конца указанного срока проводить Олимпийские, Паралимпийские игры и мировые первенства. Представители правительства России, в том числе президент, и представители ОКР не смогут посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет. Вдобавок к этому РУСАДА должно выплатить штраф.