Председатель Симоновского суда Москвы подал в отставку

Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин принял решение уйти в отставку. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей России.

В повестке заседания на 28 января отмечается, что судья подал письменное заявление на прекращение своих полномочий с 1 марта 2021 года.

Вместе с тем текст решения по итогам заседания коллегии на текущий момент не опубликован.

Детишин в 1991 году окончил прокурорско-следственный факультет Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР. С июня 1991 года проходил службу в органах военной прокуратуры на различных должностях. С января 2001 года работал в должности стажера, помощника нотариуса Московской городской нотариальной палаты. Должность председателя Симоновского суда Москвы он занял в марте 2015 года.