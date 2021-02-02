Прямой эфир
Мир
В Танзании решили не вакцинировать граждан от COVID-19
Мир
Киев ввел санкции против Никарагуа из-за открытия консульства в Крыму
Общество
В России изменили правила проектирования и строительства подземных коммуникаций
Мир
МИД Украины заявил о готовности США поставлять Киеву летальное оружие
Общество
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в суде не признал вину в растрате
Общество
Инфекционист заявил о подходе России к пику заболеваемости COVID-19
Общество
Председатель Симоновского суда Москвы подал в отставку
Авто
Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
Мир
Армения подала против Азербайджана жалобу в ЕСПЧ

Председатель Симоновского суда Москвы подал в отставку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин принял решение уйти в отставку. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей России.

В повестке заседания на 28 января отмечается, что судья подал письменное заявление на прекращение своих полномочий с 1 марта 2021 года.

Вместе с тем текст решения по итогам заседания коллегии на текущий момент не опубликован.

Детишин в 1991 году окончил прокурорско-следственный факультет Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР. С июня 1991 года проходил службу в органах военной прокуратуры на различных должностях. С января 2001 года работал в должности стажера, помощника нотариуса Московской городской нотариальной палаты. Должность председателя Симоновского суда Москвы он занял в марте 2015 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021