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СК назвал отравление угарным газом вероятной причиной смерти экс-главы Минсельхоза

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Отравление угарным газом названо предварительной причиной смерти экс-министра сельского хозяйства России Александра Назарчука, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

«Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — отметила она.

По информации следствия, накануне вечером родственники обнаружили тело 81-летнего мужчины в своем доме в поселке Солнечный Первомайского района. Им оказался Назарчук. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом, уточнила Коновалова.

В этот же день сообщалось, что по факту смерти Назарчука начата проверка.

О его смерти также стало известно ранее, во вторник. Мужчине был 81 год.

Назарчук в 1994 году был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия России. В декабре 1996 года он занял должность председателя Алтайского краевого законодательного собрания. Кроме того, Назарчук являлся членом Совета Федерации с 1996 по 2001 год.

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