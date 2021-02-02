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Анджелина Джоли рассказала о материнстве и отношениях с детьми

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Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о материнстве и отношениях с детьми. Интервью опубликовано в британском Vogue.

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Актриса призналась, что часто наблюдает за сыновьями и дочерьми и постоянно сравнивает их поколение с предыдущим. По словам Джоли, дети в современном мире испытывают большое давление.

«Но я вижу, как Мэддокс общается с кем-то по видеосвязи на русском или корейском, как Шайло поддерживает связь со своими друзьями из Намибии. Молодые люди научились общаться и узнавать друг друга таким глобальным способом. Именно они и начнут решать наши проблемы», — отметила актриса.

Джоли также затронула тему семейных отношений в период пандемии коронавируса. По ее словам, подобные события обычно показывают действительно важные вещи в жизни. Например, знаменитость напомнила, что ее дочь Захара перенесла операцию в 2020 году, но ее выздоровление крайне обрадовало всех членов семьи.

Сейчас девушка намерена получать водительские права, а сын Джоли Пакс пойдет в выпускной класс.

Летом 2020 года Джоли заявляла, что ее беспокоит, как сложится будущее ее темнокожей 15-летней дочери Захары в США. Актриса объясняла, что причиной подобных чувств являются существующие в Штатах расизм и дискриминация.

Анджелина Джоли и ее экс-супруг Брэд Питт подали на развод в 2016 году после 12 лет отношений. У пары шестеро детей — 19-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс. В мае 2019 года сообщалось, что актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили поддерживать дружеские отношения после развода ради воспитания шестерых детей.

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