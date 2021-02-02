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Армения подала против Азербайджана жалобу в ЕСПЧ

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Правительство Армении подало против Азербайджана межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщили во вторник, 2 февраля, в армянском представительстве в ЕСПЧ.

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Ереван обвиняет Баку в нарушении ряда конвенций в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

«1 февраля правительство Республики Армения подало межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека на Азербайджан в связи с нарушениями конвенций, совершенными во время и после развязанной 44-дневной войны», — говорится в заявлении, опубликованном на странице представительства в Facebook.

В частности, правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушил права жителей Карабаха и Армении на жизнь, защиту от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование. Кроме того, речь идет о вопросах защиты прав военнопленных, беженцев и получивших ранения граждан.

«Данная межгосударственная жалоба является ключевым шагом в судебном процессе против Азербайджана от имени государства. В этой связи примечательно, что данная жалоба является первой межгосударственной жалобой, поданной Республикой Армения в Европейский суд», — отмечается в тексте.

В декабре 2020 года стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для достижения устойчивого мира.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались в конце сентября 2020 года и завершились 10 ноября 2020 года. Итогом стало подписание трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Вместе с тем первая эскалация карабахского конфликта началась еще в конце 1980-ых годов, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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