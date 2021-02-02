Около 30 детей отравились в школе-интернате в Томской области
Роспотребнадзор проводит проверку по факту отравления порядка 30 детей в школе-интернате в Бакчарском районе Томской области. В учреждении ведется санитарная обработка.
По данным главы района Сергея Реверы, ученики Крыловской школы-интерната получили отравление неделю назад. Все дети находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Об этом пишет РИА «Томск».
Так как в Бакчарском районе нет инфекционного отделения, пострадавших направили в Томск для лечения. Источник заболевания устанавливает Роспотребнадзор, также на месте работает Следственный комитет.
В школе-интернате обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее сообщалось об отравлении жителей Красноярска водопроводной водой. По состоянию на 2 февраля среди жителей Октябрьского района выявлено 53 случая острой кишечной инфекции. В городе проводится дезинфекция сетей водоснабжения.