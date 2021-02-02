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Клинические исследования вакцины ФМБА от COVID-19 запланировали на июль
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Клинические исследования вакцины ФМБА от COVID-19 запланировали на июль

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует начать клинические исследования своей вакцины от коронавируса в июле. Об этом сообщила заместитель главы ведомства Татьяна Яковлева во вторник, 2 февраля.

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«Она [вакцина] находится в доклинике. Я думаю, что в скором времени мы перейдем, где-то, наверное, с июля месяца, на клинические исследования», — сказала она на пленарном заседании научного совета «Вакцины и общество» в эфире телеканала «Доктор».

Яковлева добавила, что вакцина, которую разрабатывают специалисты агентства, будет давать кроме гуморального еще и клеточный иммунитет.

Она выразила надежду, что сам препарат появится к концу этого года.

Глава ФМБА Вероника Скворцова в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным 30 декабря заявила, что сейчас агентство разрабатывает рекомбинантную вакцину против коронавируса, действие которой «реализуется не через антителообразование преимущественно, а через клеточный иммунитет».

Скворцова выразила надежду на то, что в первом квартале 2021 года получится завершить доклинические испытания этой вакцины.

По словам главы агентства, доклинические исследования показали полную безопасность препарата и эффективность, превышающую 99%.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

Еще одна вакцина — от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова — может поступить в гражданский оборот в марте.

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