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Житель Подмосковья пойдет под суд за убийство тещи

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Жителя Московской области обвинили в убийстве тещи. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщается на сайте ГСУ СК России по региону.

Убийство произошло в ноябре 2020 года. Обвиняемый вернулся домой с работы, после чего у него произошел конфликт с тещей. Родственница «беспричинно стала оттягивать мужчине уши, причиняя тем самым ему физическую боль». В ходе драки мужчина задушил ее, пишет «Москва 24».

По данным следствия, в течение 10 лет обвиняемый вместе с семьей проживал в одной квартире с тещей. Все это время женщина систематически вела себя агрессивно, словесно унижала членов семьи и создавала «стрессовые ситуации», а также вела себя аморально по отношению к родным. Также у мужчины имеется сын с инвалидностью и тяжелым заболеванием, «что усиливало психическую нагрузку».

В СК рассказали, что 60-летний житель Пушкинского городского округа обвиняется в убийстве своей тещи, совершенном в состоянии аффекта. В ходе расследования мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты установили, что мужчина психически нормален, но совершил убийство в состоянии остро возникшего эмоционального возбуждения, достигшего степени аффекта, пишет НСН.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В конце января в Приамурье задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве матери. Подозреваемый рассказал, что мать делала ему замечания, что он нигде не работает и праздно проводит время. Также мужчина подробно рассказал следователям, как совершил преступление.

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