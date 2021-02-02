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В МИД не увидели смысла в безвизовом транзите через РФ

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Идея о 72-часовом безвизовом транзите для иностранцев на территории России вряд ли имеет практический смысл. Такое мнение высказал директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин в интервью «РИА Новости» во вторник, 2 февраля.

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«При кажущейся на первый взгляд благозвучности эта идея едва ли имеет хоть какой-то практический смысл. В соответствии с действующим законодательством транзитный проезд означает проезд через территорию Российской Федерацию иностранного гражданина, следующего из государства выезда в государство назначения — в третью страну», — сказал Волынкин.

По его словам, всего в 2019 году все российские загранучреждения выдали менее 15 тыс. транзитных виз иностранцам, которые совершали длительные переезды различными видами транспорта через территорию России. Это менее 0,5% от общего количества выданных виз. По закону транзитные визы действуют до 10 дней.

Собеседник агентства добавил, что «на этом фоне» выдали более 1,85 млн целевых туристических виз, или почти 60% всех российских виз.

«Если же апологетами идеи «безвизового транзита» подразумевается нечто иное, например въезд иностранца из государства своего проживания в Российскую Федерацию через московский аэропорт, пребывание до трех суток в России и вылет обратно к себе домой через аэропорт Санкт-Петербурга (повторимся, это не является транзитом по смыслу законодательства), то такая идея тем более не заслуживает поддержки», — подчеркнул он.

Волынкин пояснил, что это не имеет смысла в первую очередь из-за того, что режим безвизового въезда в Россию всех иностранцев ставил бы в дискриминационное положение россиян, которым «для въезда в соответствующие государства» требовалось бы получение виз.

Ранее Ростуризм предложил ввести 72-часовой безвизовый режим для транзитных авиапассажиров из других государств на всей территории России.

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