Глава минздрава Украины заявил о готовности Зеленского привиться от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский готов сделать прививку от коронавируса, чтобы повысить доверие соотечественников к вакцинации. Об этом сообщил во вторник, 2 февраля, министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Владимир Зеленский, в том числе чтобы увеличить число людей, которые будут вакцинироваться, полностью готов к вакцинации и готов это делать, чтобы люди увидели, что это безопасно. Нам нужно будет внести изменения в план вакцинации, чтобы и Зеленский, и я, и премьер-министр могли вакцинироваться, потому что он не предусматривает именно органы власти», — сказал Степанов в эфире телеканала «1+1».

Он подчеркнул, что руководитель государства и другие чиновники идут на такой шаг, чтобы увеличить доверие к вакцинации. Кроме того, по словам министра, на этой неделе минздрав сообщит еще об одном договоре по поставкам вакцины от коронавируса.

«117 тыс. доз — это компании Pfizer, а еще у нас есть компания AstraZeneca, это подтверждение от COVAX, тоже начиная с февраля. А еще у нас есть компания Sinovac. Я думаю, что на этой неделе 100% мы сообщим еще об одной вакцине», — отметил Степанов.

Он добавил, что власти рассчитывают начать масштабную вакцинацию населения с 15 февраля.

Накануне Зеленский рассказал, что проблемы с доступом к вакцине от коронавируса возникли потому, что Украина, по его словам, «не является равным членом Европейского союза или мира». Как следствие, страна оказалась не в приоритетном перечне государств, которые могут рассчитывать на вакцину от COVID-19.

На прошлой неделе Верховная рада во втором чтении одобрила законопроект об ускоренной регистрации вакцин от коронавирусной инфекции на территории Украины. Исключение составляют препараты российского производства.

В конце декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отказался от «Спутника V». Однако он признал, что ему трудно объяснить согражданам, почему Киев не хочет закупать российскую вакцину. В то же время политики и общественные деятели неоднократно призывали Зеленского закупить российский препарат от коронавируса, так как он показал высокую эффективность и безопасность.