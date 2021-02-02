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В МИДе ответили на вопрос об обязательной вакцинации от COVID-19 для получения визы РФ

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Российские власти пока не приняли решения о том, нужен ли сертификат о вакцинации от COVID-19 для получения въездной визы. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил агентству «РИА Новости» директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

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«Решение о введении требования об обязательном предъявлении иностранными гражданами при оформлении российской визы сертификата о наличии прививок от COVID-19 не принято, в настоящее время российское законодательство такого предписания не содержит. <…> Будут ли введены требования о предъявлении подобных сертификатов иностранными гражданами для въезда в Российскую Федерацию, пока неизвестно», ― сказал он в интервью агентству.

Вместе с тем Волынкин добавил, что несколько «заинтересованных ведомств» прорабатывают возможность выдачи сертификатов тем, кто прошел вакцинацию российскими препаратами от COVID-19.

20 января глава представительства ЕС в России посол Маркус Эдерер сообщил, что страны Евросоюза пока не рассматривали возможность сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции обязательным условием для выдачи шенгенских виз.

Ранее в тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что правительство прорабатывает вопрос выдачи сертификатов вакцинации россиянам, сделавшим прививку от коронавируса. Речь идет в том числе о документах, которые будут признаны другими странами.

16 января во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не исключают введения иммунных паспортов в случае изменения ситуации с COVID-19. Однако в организации пока не рекомендуют вводить требование к международным путешественникам доказывать свою вакцинацию от коронавируса.

В начале января президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19. Отмечалось, что также необходимо проработать вопрос о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими границ иностранных государств.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 868 087 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 619 летальных исходов, выздоровели 3 318 173 человека.

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