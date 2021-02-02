В правительстве прокомментировали сообщения о введении карточек на продукты

Правительство России не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве инструмента социальной поддержки граждан. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков во вторник, 2 февраля.

«Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается», — приводит ТАСС его слова.

Беляков добавил, что приоритет при реализации мер поддержки нуждающимся гражданам отдается мероприятиям, которые «позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности».

Ранее во вторник сообщалось, что Минпромторг направил в правительство предложения о получении гражданами продовольственной поддержки от государства.

Речь шла об адресной помощи беременным и кормящим женщинам, а также детям. Им ежемесячно могут перечислять средства на покупки российских продуктов питания.

В пресс-службе ведомства «Известиям» подтвердили, что в декабре направили доклад в аппарат кабмина, отметив, что вопрос о реализации таких мер в правительстве пока не обсуждают. В кабинете министров также сообщили, что пока не рассматривают этого вопроса.