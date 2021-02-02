В Москве ограничено движение по нескольким улицам

Дорожное движение на нескольких улицах Москвы временно ограничено. Об этом во вторник, 2 февраля, пишет пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения вводятся по требованию полиции. С девяти утра 2 февраля до особого распоряжения движение будет перекрыто по улицам 3-я Бухвостова (от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917) и 1-я Бухвостова (от ул. 3-я Бухвостова до ул. 2-я Бухвостова).

Кроме того, с 00:00 вторника уже ограничено движение по Проектируемому проезду 917 (от ул. 1-я Бухвостова до ул. Богородский вал).

В этой связи водителям рекомендуется заранее планировать маршруты для поездки в этот район.

О том, что полиция намерена ограничить дорожное движение в этой части города, сообщалось накануне.