В 27 российских школах сохранился карантин по COVID-19

В 27 российских школах сохраняются карантинные меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом свидетельствует инфографика Министерства просвещения.

«По последним данным, процент школ, закрывшихся на карантинные мероприятия, составил всего лишь 0,07%», — следует из данных, опубликованных в Telegram-канале министерства «Большая перемена РФ».

Среди отдельных классов на карантин ушли 0,53%.

Кроме того, восемь школ ушли на карантин 1 февраля, а вернулись к обычному режиму работы четыре.

На прошлой неделе заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявила, что ситуация с коронавирусом в школах после возобновления занятий стабильна, пишет «Газета.ру».

С 18 января большинство школ в России вернулись к очной форме обучения. Вместе с тем 15 января глава Минпросвещения Сергей Кравцов напоминал, что родители школьников могут выбирать между очной и дистанционной формами обучения.

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