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Заседание по делу Навального. Текстовая трансляция

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Симоновский суд Москвы 2 февраля рассмотрит вопрос о замене условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному. Заседание пройдет в здании Мосгорсуда.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве против компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Однако, по данным Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. В ведомстве подчеркнули не менее шести раз он не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

При этом во ФСИН отметили, что учли тот факт, что с 22 августа он лечился в берлинской клинике «Шарите». Но после выписки из нее Навальный не ответил на уведомление о явке 23 октября.

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:38
На территории суда все оцеплено. Для прессы сделан проход из заборов. За забором стоят машины с дипломатическими номерами.
Сегодня, 10:37
Навальный доставлен в Мосгорсуд на заседание по вопросу замены ему наказания
Сегодня, 10:36
В зал заседания пригласили адвокатов.
Сегодня, 10:34
Автозак заехал на территорию Мосгорсуда.
Сегодня, 10:33
Изначально предполагалось, что заседание пройдет в здании Симоновского суда. Однако за день до назначенной даты там сообщили, что слушания состоятся в выездном режиме. Это связано с тем, что в суд поступило большое количество заявок от журналистов и перенос места необходим для того, чтобы соблюсти требования по социальной дистанции.
Сегодня, 10:32
Из-за заседания по делу Навального в Москве ограничено движение по нескольким улицам в районе Мосгорсуда. У метро «Преображенская площадь» много полиции и машины, останавливают в основном подростков для проверки документов.
Сегодня, 10:27
Адвокат блогера Вадим Кобзев также прибыл в Мосгорсуд.
Сегодня, 10:10
Жена блогера Юлия Навальная приехала к Мосгорсуду. Иностранные журналисты просят ее об интервью.
Сегодня, 10:09
У Мосгорсуда, где будет решаться вопрос о замене условного срока Навального на реальный, заметили дипломатические машины иностранных государств. В здании суда присутствует большое число иностранных журналистов и дипломатов, в частности, там находятся сотрудники посольств Латвии, Польши, Норвегии и Австрии.
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