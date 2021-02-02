Заседание по делу Навального. Текстовая трансляция

Симоновский суд Москвы 2 февраля рассмотрит вопрос о замене условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному. Заседание пройдет в здании Мосгорсуда.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве против компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Однако, по данным Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. В ведомстве подчеркнули не менее шести раз он не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

При этом во ФСИН отметили, что учли тот факт, что с 22 августа он лечился в берлинской клинике «Шарите». Но после выписки из нее Навальный не ответил на уведомление о явке 23 октября.