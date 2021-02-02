МЧС начало поиски ушедшей под лед на Байкале машины с людьми

Группа спасателей с водолазным снаряжением ищет двух пропавших пассажиров автомобиля, который накануне провалился под лед на озере Байкал. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Бурятия во вторник, 2 февраля.

В понедельник в акватории Байкала в 15 км от населенного пункта Дубинино под лед провалился автомобиль «Нива». По словам очевидца, в момент происшествия в машине находились три человека. Согласно предварительной информации, один из них самостоятельно выбрался из автомобиля.

«Пострадавший благополучно покинул водоем и добрался до близлежащего населенного пункта», — отмечают в ведомстве.

Организована поисково-спасательная операция, на место ЧП выдвинулась группа специалистов.

В МЧС отмечают, что всего в регионе за неделю погибли четыре человека в подобных происшествиях. Спасатели рекомендуют не выезжать на неокрепший лед водоемов.

«В ближайшие дни синоптики прогнозируют сильное потепление. Становление ледового покрова на воде может остановиться. В связи с этим возрастает риск провала под лед», — предупредили в министерстве.

В конце января в МЧС граждан предупреждали об ухудшении ледовой обстановки на Байкале этой зимой.

Ранее, 12 января, на Байкале в районе мыса Зундук мотоцикл с двумя людьми ушел под лед. Им удалось выбраться, но вскоре из-за тяжелой намокшей одежды они вновь пошли ко дну. В результате спасатели нашли мертвым одного из мотоциклистов. Второго мужчину удалось спасти. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.