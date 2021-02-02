Суд арестовал водителя грузовика после ДТП с 12 погибшими под Самарой

В Самарской области суд арестовал водителя грузовика после ДТП, в котором погибли 12 человек. Об этом в понедельник, 1 февраля, «РИА Новости» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла вечером 29 января га 873-м км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе. В результате столкновения грузовика марки DAF, легковушки Chevrolet Niva и пассажирского микроавтобуса Citroen скончались 12 человек, включая водителя автобуса. Как рассказали в минздраве региона, еще 11 человек получили различные травмы. Состояние девяти из них, включая ребенка, врачи оценивают как тяжелое.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», отмечает телеканал «360».

Расследование передано в центральный аппарат СК. По предварительным данным, водитель большегруза допустил занос прицепа и выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с рейсовым микроавтобусом, который ехал из Сызрани в Ульяновскую область, пишет RT.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора об аресте водителя грузовика, отмечает телеканал «Звезда». Ближайшие два месяца мужчина проведет в СИЗО, пишет сайт kp.ru.

Среди погибших и пострадавших — жители Ульяновской и Самарской областей. В обоих регионах 31 января был объявлен днем траура. Семьям погибших выплатят компенсацию в размере 1 млн рублей, пострадавшие получат от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.