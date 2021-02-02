Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Скончался заболевший COVID-19 экс-замгубернатора Курганской области
Мир
Мерилин Мэнсон назвал обвинения в свой адрес «искажением реальности»
Мир
Команда Байдена заранее попросила у журналистов вопросы для брифингов
Мир
Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
Мир
США намерены выделить до $25 млн на укрепление судебной системы Украины
Туризм
Программу льготных авиаперевозок расширили на всех жителей Дальнего Востока
Мир
Японский премьер извинился за нарушивших режим ЧС депутатов
Общество
СК начал проверку по факту смерти экс-главы Минсельхоза России Назарчука
Происшествия
В 19 регионах России задержали более 40 подпольных оружейников

Суд арестовал водителя грузовика после ДТП с 12 погибшими под Самарой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самарской области суд арестовал водителя грузовика после ДТП, в котором погибли 12 человек. Об этом в понедельник, 1 февраля, «РИА Новости» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла вечером 29 января га 873-м км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе. В результате столкновения грузовика марки DAF, легковушки Chevrolet Niva и пассажирского микроавтобуса Citroen скончались 12 человек, включая водителя автобуса. Как рассказали в минздраве региона, еще 11 человек получили различные травмы. Состояние девяти из них, включая ребенка, врачи оценивают как тяжелое.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», отмечает телеканал «360».

Расследование передано в центральный аппарат СК. По предварительным данным, водитель большегруза допустил занос прицепа и выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с рейсовым микроавтобусом, который ехал из Сызрани в Ульяновскую область, пишет RT.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора об аресте водителя грузовика, отмечает телеканал «Звезда». Ближайшие два месяца мужчина проведет в СИЗО, пишет сайт kp.ru.

Среди погибших и пострадавших — жители Ульяновской и Самарской областей. В обоих регионах 31 января был объявлен днем траура. Семьям погибших выплатят компенсацию в размере 1 млн рублей, пострадавшие получат от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021