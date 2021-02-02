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Японский премьер извинился за нарушивших режим ЧС депутатов
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Японский премьер извинился за нарушивших режим ЧС депутатов

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе заседания верхней палаты парламента извинился за поведение депутатов от правящих партий, которые в условиях режима чрезвычайной ситуации на фоне пандемии посещали ночные клубы в центре Токио.

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«Политики должны показывать пример в ситуации, когда правительство требует от граждан самоограничения. Это непростительное поведение. Я приношу нашему народу искренние извинения», — цитирует его Asahi.com.

Депутаты были замечены поздно вечером в клубах в центральном токийском районе Гиндза. Трое депутатов правящей Либерально-демократической партии отказались от членства в ней в знак раскаяния, а депутат от ее партнера по правительству, центристской партии «Комэйто», ушел в отставку.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Токио и 10 других префектурах Японии рестораны и бары работают до 20:00, а за час до этого прекращается подача спиртного.

Срок действия этих ограничений истекает 7 февраля, однако предполагается, что эти меры будут продлены еще на месяц.

28 декабря сообщалось, что в Японии до конца января запрещен въезд на территорию государства граждан из большинства стран на фоне опасения распространения по миру новой мутации коронавируса. Исключением являются иностранцы, постоянно проживающие в государстве.

Ситуация с COVID-19 в Японии стала ухудшаться с начала ноября 2020 года, а в декабре рекорды суточного прироста и летальности регулярно обновлялись.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 2 февраля, в Японии выявлено 389 518 случаев заболевания COVID-19, из них 5722 летальных.

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