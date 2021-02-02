Активисты BLM возмущены агрессивным арестом ребенка в Рочестере

В Рочестере прошла акция протеста активистов Black Lives Matter. Демонстранты возмущены арестом маленькой девочки. Манифестанты прошли маршем к полицейскому участку. Ранее силовиков, которые задержали ребенка, отстранили от работы, передает телеканал «Известия». За расследованием следит мэр города. Ловли Уоррен выразила сожаление, отметив, что закон не позволяет применить более серьезные санкции. Силовики заковали школьницу в наручники. Девятилетней девочке распылили в лицо перцовый газ из баллончика. Стражей правопорядка вызвала мать ребенка, якобы та пыталась ее убить. У полицейских нашлось объяснение своей излишней жестокости. Девочка ударила сотрудника ногой и не хотела садиться в машину. Сейчас в ситуации разбираются власти города, ребенок в больнице.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.