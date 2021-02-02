СК начал проверку после смерти экс-министра сельского хозяйства на Алтае

Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю организовало проверку по факту смерти бывшего министра сельского хозяйства РФ, экс-председателя Алтайского краевого заксобрания Александра Назарчука.

«По факту гибели Назарчука следователи проводят проверку. Пока причина смерти не установлена», — сообщили в пресс-центре регионального СК во вторник, 2 февраля.

По одной из версий, причиной смерти могла стала утечка газа. На данный момент никакие признаки отравления газом не установлены, уточнили в ведомстве. Точная причина смерти Назарчука будет установлена судебно-медицинской экспертизой.

Как сообщается на сайте Алтайского краевого заксобрания, 81-летний Назарчук умер накануне вечером. Депутаты и работники аппарата выразили глубокие соболезнования его родным и близким.

«Гибель Александра Григорьевича Назарчука стала невосполнимой утратой для всего Алтайского края. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания выражают самые глубокие и искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.

Назарчук был министром сельского хозяйства и продовольствия России с 1994 по 1996 год. С декабря 1996 года занимал пост председателя Алтайского краевого законодательного собрания. Также Назарчук являлся членом Совета Федерации с 1996 по 2001 год.

В 2019 году ему было присвоено звание почетного гражданина Алтайского края.