Военные Мьянмы заключили несколько сотен человек под стражу

По данным агентства «Киодо», несколько сотен человек задержаны в Мьянме. Под стражу взяли депутатов парламента от партии «Национальная лига за демократию» и гражданских активистов, которые выступили против военных. Также задержаны члены семей общественных деятелей, передает телеканал «Известия». Лидер «Национальной лиги за демократию» Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом. Политику разрешено гулять вокруг своей резиденции. Накануне военные в Мьянме устроили госпереворот. Представители силового блока утверждают, что на ноябрьских выборах в парламент зафиксированы массовые фальсификации.

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