В Красноярске водитель автобуса потерял сознание прямо на ходу. Во время движения в салоне находились десять человек. Автобус вынесло на встречную полосу, потом он врезался в дерево, сообщает телеканал «Известия». Люди выпрыгивали из салона на проезжую часть. Водителя госпитализировали, пассажиры не пострадали.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.