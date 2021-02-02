Зачинщик ДТП на западе Москвы был неоднократно оштрафован за нарушение ПДД

Водитель, по вине которого произошло массовое ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы, имеет множество штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом заявил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник, 2 февраля.

«За водителем такси, который стал виновником ДТП на Кутузовском проспекте, числится множество штрафов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что устанавливается точное количество штрафов и проверяется, оплачены они или нет.

Авария произошла ранее, во вторник, на Кутузовском проспекте в столице. Столкнулись пять автомобилей, в том числе две машины ДПС. В результате погиб один человек, пострадал сотрудник ДПС и еще один водитель, им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства устанавливаются. Движение на месте происшествия затруднено.

По словам собеседника агентства, ДТП произошло из-за того, что таксист значительно превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с еще четырьмя машинами.

Собеседник «РИА Новости» в экстренных службах отмечал, что столкнулись четыре автомобиля, в том числе машина ГИБДД. При этом пострадали три человека.

Он добавил, что авария произошла по направлению в сторону центра города после пересечения с Минской улицей. После нее перекрыты три полосы из пяти в сторону центра.