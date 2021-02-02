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Зачинщик ДТП на западе Москвы был неоднократно оштрафован за нарушение ПДД

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Водитель, по вине которого произошло массовое ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы, имеет множество штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом заявил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник, 2 февраля.

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«За водителем такси, который стал виновником ДТП на Кутузовском проспекте, числится множество штрафов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что устанавливается точное количество штрафов и проверяется, оплачены они или нет.

Авария произошла ранее, во вторник, на Кутузовском проспекте в столице. Столкнулись пять автомобилей, в том числе две машины ДПС. В результате погиб один человек, пострадал сотрудник ДПС и еще один водитель, им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства устанавливаются. Движение на месте происшествия затруднено.

По словам собеседника агентства, ДТП произошло из-за того, что таксист значительно превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с еще четырьмя машинами.

Собеседник «РИА Новости» в экстренных службах отмечал, что столкнулись четыре автомобиля, в том числе машина ГИБДД. При этом пострадали три человека.

Он добавил, что авария произошла по направлению в сторону центра города после пересечения с Минской улицей. После нее перекрыты три полосы из пяти в сторону центра.

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