Главный терапевт Минздрава перечислила побочные эффекты вакцины от COVID-19

В первые дни после прививки от коронавируса могут проявиться гриппоподобные симптомы. Об этом заявила во вторник, 2 февраля, главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

«Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом», — рассказала Драпкина в эфире Первого канала.

Она отметила, что обычно подобные эффекты сохраняются в течение суток после вакцинации.

Врач добавила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 39 °С, обычно — до 38 °С, пишет «Газета.ру». Вместе с тем, по ее словам, в таких случаях «не нужно никуда бежать» за помощью.

В декабре 2020 года член независимого комитета по мониторингу данных клинических исследований вакцины Рамил Хабриев также отметил, что частым потенциально возможным побочным эффектом при вакцинации является гриппоподобное состояние. Вместе с тем желудочно-кишечные нарушения проявляются реже, а другие побочные эффекты был замечены только в 10–14% случаев.

В том же месяце в Минздраве России сообщили, что после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» почти каждый десятый пациент может ощутить жар, озноб, слабость или тошноту.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи и зарегистрированная в августе 2020 года, носит название «Спутник V». Второй отечественной вакциной от COVID-19 является препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». Препарат зарегистрировали в октябре 2020 года. Третья российская вакцина — от центра имени Чумакова — может поступить в гражданский оборот в марте.

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