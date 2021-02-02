Скончался заболевший COVID-19 экс-замгубернатора Курганской области

Бывший первый замгубернатора Курганской области Александр Бухтояров ушел из жизни в возрасте 71 лет. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил источник в правительстве региона.

В последнее время Бухтояров проходил лечение от коронавирусной инфекции.

«Да, он действительно умер в госпитале», — сообщил собеседник агентства «РИА Новости».

На посту вице-губернатора чиновник находился с 1997 по 2013 годы.

По состоянию на 2 февраля, в Курганской области выявлено 15 330 случаев заболевания COVID-19, из них 13 494 летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.