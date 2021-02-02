Летевший в Ростов самолет вернулся в аэропорт Нижнего Новгорода

Пассажирский самолет, выполняющий во вторник рейс из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе аэропорта «Стригино».

Там уточнили, что воздушное судно совершило посадку в аэропорту Нижнего Новгорода в 7:58 (совпадает с мск).

Встречу самолета обеспечили службы оперативного реагирования. На борту 95 пассажиров и шесть членов экипажа.

Причину возвращения воздушного судна в аэропорту не уточнили.

О том, что самолет авиакомпании «Азимут», выполняющий рейс из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, возвращается в аэропорт вылета стало известно ранее во вторник. По данным Telegram-канала Aviaincidents, борт подал сигнал ЧС. Других подробностей не сообщалось.