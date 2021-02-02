СК начал проверку по факту смерти экс-главы Минсельхоза России Назарчука

Следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по факту смерти экс-министра сельского хозяйства и продовольствия России Александра Назарчука.

«Вчера в одном из домов в поселке Первомайского района Алтайского края обнаружено тело восьмидесятиоднолетнего мужчины, им оказался Александр Назарчук. Проводится предварительная проверка. Следователи ночью работали на месте», — рассказали «РИА Новости» в ведомстве.

Отмечается, что на данный момент причина смерти не установлена.

Ранее в этот же день стало известно о смерти Назарчука. Мужчине был 81 год.

Назарчук в 1994 году был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия России, пишет «Газета.ру». В декабре 1996 года он занял должность председателя Алтайского краевого законодательного собрания. Кроме того, Назарчук являлся членом Совета Федерации с 1996 по 2001 год.