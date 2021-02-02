В России число случаев коронавируса опустилось ниже 17 тыс. впервые с октября
В России за минувшие сутки зарегистрировали 16 643 новых случая коронавируса. Об этом 2 февраля сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
За прошедшие сутки зарегистрировано 539 случаев летального исхода от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Выздоровели 22 372 человека.
Общее количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в России достигло 3 884 730, скончались 74 158 человек.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин отмечал, что пандемия коронавируса постепенно отступает, а уровень заболеваемости в стране составляет 12 человек на 100 тыс. населения, однако расслабляться еще рано.
Глава государства также заявлял, что вакцинация от COVID-19 в РФ должна выйти на показатели прививочной кампании от гриппа — около 70 млн человек.
Сейчас в России проходит масштабная вакцинация, которая стартовала 18 января 2021 года. Соответствующее поручение дал Владимир Путин 13 января. Сделать прививку «Спутником V» могут все желающие бесплатно.
Накануне стало известно, что на портале госуслуг была запущена специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19.
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