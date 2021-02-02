Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Армения подала против Азербайджана жалобу в ЕСПЧ
Общество
В России число случаев коронавируса опустилось ниже 17 тыс. впервые с октября
Мир
ВОЗ отметила снижение в два раза скорости распространения COVID-19 в мире
Авто
В России начались продажи обновленного кроссовера Infiniti QX50
Мир
Номинант на «Оскар» Хэл Холбрук умер в 95 лет
Общество
Почти 175 тыс. москвичей старше 60 лет привились от COVID-19
Общество
Более половины москвичей высказались за сохранение удаленки
Спорт
Путин поздравил саночника Репилова с победой на ЧМ в Германии
Общество
Клинические исследования вакцины ФМБА от COVID-19 запланировали на июль
Сюжет:

В России число случаев коронавируса опустилось ниже 17 тыс. впервые с октября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России за минувшие сутки зарегистрировали 16 643 новых случая коронавируса. Об этом 2 февраля сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Третий не лишний: как новая вакцина изменит борьбу с коронавирусом
Препарат против COVID-19 от Центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы

За прошедшие сутки зарегистрировано 539 случаев летального исхода от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Выздоровели 22 372 человека.

Общее количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в России достигло 3 884 730, скончались 74 158 человек.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин отмечал, что пандемия коронавируса постепенно отступает, а уровень заболеваемости в стране составляет 12 человек на 100 тыс. населения, однако расслабляться еще рано.

Глава государства также заявлял, что вакцинация от COVID-19 в РФ должна выйти на показатели прививочной кампании от гриппа — около 70 млн человек.

Сейчас в России проходит масштабная вакцинация, которая стартовала 18 января 2021 года. Соответствующее поручение дал Владимир Путин 13 января. Сделать прививку «Спутником V» могут все желающие бесплатно.

Накануне стало известно, что на портале госуслуг была запущена специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021