Команда Байдена заранее попросила у журналистов вопросы для брифингов

Команда президента США Джо Байдена заранее пыталась узнать перед беседами у аккредитованных при Белом доме корреспондентов, какие вопросы они собираются задать. Об этом во вторник, 2 февраля, пишет Daily Beast со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, сотрудники Белого дома также запрашивали информацию о том, что будут спрашивать представители СМИ в ходе выступлений пресс-секретаря Джен Псаки.

Один из репортеров поднял этот вопрос во время неофициальной видеоконференции Ассоциации корреспондентов Белого дома в прошлую пятницу. Подобные попытки администрации президента США вызвали обеспокоенность в журналистской среде.

«Хоть и приятно наблюдать, как брифинги возвращаются, <...> пресса не может делать свою работу в пресс-комнате, если Белый дом выделяет и выбирает те вопросы, которые им нужны», — цитирует портал заявление одного из журналистов.

Журналистам посоветовали отказать пресс-службе Байдена в их запросах или же попросту на них не отвечать.

Члены команды президента опровергать сведения не стали, объяснив, что таким образом пытались установить с прессой лучшие отношения, чем были у предыдущего американского лидера.

«Наша цель — сделать ежедневный брифинг максимально полезным и информативным как для журналистов, так и для общественности. Отчасти достижение этой цели предполагает регулярное взаимодействие с корреспондентами <...> для того, чтобы понять как Белый дом может быть наиболее полезен в предоставлении им необходимой информации», — сказал представитель администрации президента США.

29 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сбилась с мысли в попытке раскритиковать Россию. Комментируя отношения президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным, Псаки перечисляла обвинения в адрес Москвы, но не закончила фразу.