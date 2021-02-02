Один человек погиб в ДТП с участием машин ДПС на западе Москвы

В столице на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает 2 февраля РЕН ТВ.

Как уточнили в пресс-службе столичного управления МВД, авария с участием пяти автомобилей произошла в 6:45 на 9-м км Кутузовского проспекта. По предварительной версии, ехавший в сторону Московской области водитель иномарки вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя машинами ДПС, после чего его автомобиль отбросило в две другие иномарки.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте, пострадал водитель одной из иномарок, а также сотрудник ДПС.

В свою очередь, собеседник «РИА Новости» в экстренных службах города рассказал, что в столице столкнулись четыре автомобиля, в том числе машина ГИБДД. При этом пострадали в аварии три человека.

По словам собеседника агентства, авария случилась по направлению в сторону центра города после пересечения с Минской улицей. После ДТП перекрыты три полосы из пяти в сторону центра.

Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Накануне на трассе в Тверской области при столкновении трех автомобилей погибли три человека, еще один пострадал.