Умер экс-глава Минсельхоза России Александр Назарчук

Бывшего министра сельского хозяйства России и председателя Алтайского краевого совета народных депутатов Александра Назарчука нашли мертвым в своем доме.

Как сообщили 2 февраля «Интерфаксу» в правительстве края, 81-летний Назарчук скончался накануне вечером.

«Причина смерти пока неизвестна, информация должна появиться позже», — рассказали информагентству в пресс-службе СУ Следственного комитета России Алтайского края.

По предварительной версии, он отравился угарным газом.

Назарчук был министром сельского хозяйства и продовольствия России с 1994 по 1996 годы. С декабря 1996 года он занимал пост председателя Алтайского краевого законодательного собрания. Кроме того, Назарчук являлся членом Совета Федерации с 1996 по 2001 год.