Объявленная в розыск экс-глава омского минздрава общалась со следствием из-за рубежа

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова, объявленная в международный розыск, выходила на связь со следователями из-за рубежа. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления Следственного комитета (СК) РФ Лариса Болдинова.

По ее словам, следствие знает о местонахождении Солдатовой. Также она заочно арестована по делу о превышении должностных полномочий и объявлена в международный розыск.

«Она общалась со следователями, обещала приехать для проведения следственных действий, даже называла конкретные даты. Но она просто врала и кормила завтраками», — сказала Болдинова ТАСС.

По версии следствия, Солдатова, ее подчиненный «и иные лица» организовали заключение госконтрактов с аффилированными фирмами на поставку медоборудования по завышенной стоимости в том числе за счет средств, выделенных на борьбу с коронавирусом.

Как уточняет агентство, Солдатова, после возбуждения против нее уголовного дела отправилась на отдых на Мальдивы, а сейчас находится в Дубае, где у нее в собственности квартира площадью 160 кв. метров.

Солдатову уволили 5 октября прошлого года после расследования инцидента, произошедшего 27 октября в Омске. Тогда два экипажа скорой привезли двух пожилых пациентов с подозрением на коронавирус и тяжелым поражением легких к зданию регионального минздрава. Медики заявляли, что в течение 10 часов возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять.

Для проверки случившегося в Омск тогда направили замглавы Минздрава России Евгения Камкина и замруководителя Росздравнадзора Дмитрия Павлюкова.