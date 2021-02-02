Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $57 за баррель
Мир
Глава минфина Украины рассказал об экономической депрессии в стране
Мир
В Австралии лесной пожар уничтожил десятки жилых домов
Общество
На Камчатке объявлено штормовое предупреждение
Мир
В штате Орегон вступил в силу закон о декриминализации тяжелых наркотиков
Армия
Пилоты Су-34 показали боевые маневры с «бочками» и «кубышками»
Мир
Лидер республиканцев в сенате США рассказал о «раковой опухоли» партии
Общество
Умер экс-глава Минсельхоза России Александр Назарчук
Общество
Пользователи в масках смогут разблокировать iPhone через Face ID

Объявленная в розыск экс-глава омского минздрава общалась со следствием из-за рубежа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова, объявленная в международный розыск, выходила на связь со следователями из-за рубежа. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления Следственного комитета (СК) РФ Лариса Болдинова.

Врачам прилетело: почему участились нападения на медиков
Сотрудников «скорой» встречают побоями и оскорблениями

По ее словам, следствие знает о местонахождении Солдатовой. Также она заочно арестована по делу о превышении должностных полномочий и объявлена в международный розыск.

«Она общалась со следователями, обещала приехать для проведения следственных действий, даже называла конкретные даты. Но она просто врала и кормила завтраками», — сказала Болдинова ТАСС.

По версии следствия, Солдатова, ее подчиненный «и иные лица» организовали заключение госконтрактов с аффилированными фирмами на поставку медоборудования по завышенной стоимости в том числе за счет средств, выделенных на борьбу с коронавирусом.

Как уточняет агентство, Солдатова, после возбуждения против нее уголовного дела отправилась на отдых на Мальдивы, а сейчас находится в Дубае, где у нее в собственности квартира площадью 160 кв. метров.

Солдатову уволили 5 октября прошлого года после расследования инцидента, произошедшего 27 октября в Омске. Тогда два экипажа скорой привезли двух пожилых пациентов с подозрением на коронавирус и тяжелым поражением легких к зданию регионального минздрава. Медики заявляли, что в течение 10 часов возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять.

Для проверки случившегося в Омск тогда направили замглавы Минздрава России Евгения Камкина и замруководителя Росздравнадзора Дмитрия Павлюкова.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021