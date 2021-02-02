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Врач назвала вызывающие неприятный запах изо рта болезни

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Неприятный запах изо рта может свидетельствовать о наличии ряда различных заболеваний. Об этом рассказала врач-терапевт Арина Жегалина.

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По ее словам, с газитозом (неприятным запахом изо рта) сталкивается около 70% людей. В большинстве случаев это связано со стоматологическими заболеваниями или болезнями ЛОР-органов. Но иногда неприятный запах может свидетельствовать о хроническом тонзиллите или воспалении в гайморовой пазухе.

«Этот симптом может сопровождать заболевания кишечного тракта, причем очень большой спектр: заболевания желудка, кишечника и даже печени. Неприятный запах может быть, даже когда в рационе преобладают определенные продукты — лук, чеснок, редька, капуста, блюда, богатые специями, особенно карри, при злоупотреблении кофе и сигаретами. Всё это провоцирует возникновение неприятного запаха», — приводит ее слова Пятый канал.

Специалист отметила, что часто с этой проблемой сталкиваются те, кому по работе приходится много говорить, из-за чего у них возникает сухость во рту. Небольшое количество слюны приводит к тому, что инородные клетки плохо вымываются из ротовой полости, а остатки пищи, застрявшие в зубах, начинают гнить и давать неприятный запах.

«Прежде всего нужно обратить внимание на гигиену полости рта, обратиться к стоматологу, чтобы он исключил свои проблемы, и, при необходимости, обращаться к лор-врачу, терапевту или гастроэнтерологу», — рекомендует Жегалина.

Ранее, 28 января, стало известно, что внезапная потливость без очевидной причины может быть признаком предынфарктного состояния. По словам кардиологов, причина заключается в том, что для перекачивания крови через закупоренные артерии сердцу требуется гораздо больше усилий. В связи с этим тело человека начинает больше потеть, чтобы снизить температуру во время дополнительного напряжения.

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