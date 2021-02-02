Самолет начал возвращение в аэропорт вылета в Нижнем Новгороде

Пассажирский самолет авиакомпании «Азимут», выполняющий рейс из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, возвращается в аэропорт вылета.

«Борт подал сигнал ЧС 7700 и возвращается в аэропорт вылета», — сообщается в Telegram-канале Aviaincidents во вторник, 2 февраля.

Других подробностей не приводится.

Ранее, 30 января, самолет, вылетевший из Сеула в Варшаву, экстренно сел в Екатеринбурге из-за недомогания одного из пассажиров. После посадки он был госпитализирован в одну из местных больниц.